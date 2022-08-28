Юная спортсменка из Карелии завоевала медаль на международном кубке

Тхэквондистка Анастасия Пуговкина поддержала удачное выступление именитых карельских спортсменов на международных соревнованиях.

Как рассказали в Минспорта Карелии, в столице Карачаево-Черкесской республики завершился международный «Кубок президента Союза тхэквондо России». Соревнования объединили сильнейших спортсменов России, Белоруссии и Казахстана.

В последние дни соревнований выступавшая в группе 15-17 лет юная петрозаводская тхэквондистка Анастасия Пуговкина, воспитанница Артема Ефимова, завоевала серебро в весовой категории до 63 кг.

Ранее на Кубке именитые спортсмены из Карелии Владислав Ларин и Антон Котков оформили «золотой дубль», заняв первые места каждый ыв своей весовой категории.