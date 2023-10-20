Юная спортсменка из Костомукши одержала победу в первенстве по самбо в Петрозаводске

Соревнования прошли в минувшую субботу.

В Петрозаводске 21 октября состоялось открытое первенство спортивной школы олимпийского резерва № 5 по самбо среди юношей и девушек 2012–2013 годов рождения, сообщили в официальном паблике Костомукшского городского округа.



Как отметили в сообществе, от Костомукши выступили Степан Савинов, завоевавший четвертое место, и Дарья Платонова, взявшая пальму первенства.

«Спортсменка впервые принимала участие в соревнованиях по самбо, досрочно выиграла две встречи, показав уверенную борьбу!», — рассказали в источнике.



