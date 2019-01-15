Юная спортсменка из Петрозаводска установила рекорд по наградам

На Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах 15-летняя петрозаводчанка завоевала 12 медалей, сообщает администрация Петрозаводска.

На Всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах 15-летняя ученица Державинского лицея Екатерина Соколова завоевала 12 медалей, семь из которых высшего достоинства.

Состязания проводились в Томской области и Республике Башкортостан. Как отмечают специалисты, успеха, подобного этому, у карельских ориентировщиков не было.

Особенно яркой и убедительной победой Екатерины стала гонка "масс-старт" в городе Октябрьский (Республика Башкортостан).

Впереди у петрозаводчанки отборочные соревнования на Первенство Европы среди девушек в возрасте до 18 лет, которые пройдут в Швеции в конце марта.



