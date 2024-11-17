Юная тхэквондистка из Карелии стала серебряным призером всероссийских соревнований

Турнир проходил 16 и 17 ноября в Санкт-Петербурге.

Спортсменка Центра спортивной подготовки Варвара Матвеева стала серебряным призером всероссийских соревнований «Кубок Балтийского моря» по тхэквондо, сообщили в паблике центра.



Турнир проходил в Санкт-Петербурге 16 и 17 ноября.

«Наша Варя провела пять тяжелейших боев и поднялась на пьедестал», — написали в сообществе ЦСП.



