Юная толкательница ядра из Петрозаводска завоевала "серебро" на Первенстве России

Карельские легкоатлеты показывают высокие результаты на проходящих в России соревнованиях, рассказали в Минспорте Карелии.

На Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет петрозаводчанка Арина Сорокина завоевала серебряную медаль.

Состязание проходило 26 января в Новочебоксарске. Воспитанница петрозаводской спортивной школы №3 заняла второе место в толкании ядра, показав результат 14 м. 72 см. Тренеры девушки: Наталья Козлова и Андрей Моруев.

На Открытом Чемпионате Москвы 27 января карельские спортсмены вновь поднялись на пьедестал почета. Андрей Лукин одержал победу на дистанции 60 метров с результатом 6,82 с., Александра Евстюнина завоевала бронзовую медаль в секторе для прыжков в длину с результатом 6 м. 9 см.

Тренеры атлетов: Анита Сигарева, Александр Смирнов и Евгений Савинов.