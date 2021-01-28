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Юная толкательница ядра из Петрозаводска завоевала "серебро" на Первенстве России

Новости. Спорт
18:00, 28 Января 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Карельские легкоатлеты показывают высокие результаты на проходящих в России соревнованиях, рассказали в Минспорте Карелии.

На Первенстве России среди юношей и девушек до 18 лет петрозаводчанка Арина Сорокина завоевала серебряную медаль.

Состязание проходило 26 января в Новочебоксарске. Воспитанница петрозаводской спортивной школы №3  заняла второе место в толкании ядра, показав результат 14 м. 72 см. Тренеры девушки: Наталья Козлова и Андрей Моруев.

На Открытом Чемпионате Москвы 27 января карельские спортсмены вновь поднялись на пьедестал почета. Андрей Лукин одержал победу на дистанции 60 метров с результатом 6,82 с., Александра Евстюнина завоевала бронзовую медаль в секторе для прыжков в длину с результатом 6 м. 9 см.

Тренеры атлетов: Анита Сигарева, Александр Смирнов и Евгений Савинов.

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