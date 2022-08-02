Юная велосипедистка попала под колеса автомобиля в Петрозаводске

Девушка-велосипедистка пострадала в ДТП на Кукковке.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии в минувшую среду, 3 августа, в 15:40 в районе дома 13 на улице Балтийской 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении велосипедисту — 19-летней девушке, которая двигалась по тротуару.
В результате ДТП велосипедистка получила травмы.
Ранее сообщалось, автомобиль с женщиной за рулем сбил 6-летнего велосипедиста в Карелии.
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