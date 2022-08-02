Юная велосипедистка попала под колеса автомобиля в Петрозаводске

Девушка-велосипедистка пострадала в ДТП на Кукковке.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии в минувшую среду, 3 августа, в 15:40 в районе дома 13 на улице Балтийской 58-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении велосипедисту — 19-летней девушке, которая двигалась по тротуару.

В результате ДТП велосипедистка получила травмы.

Ранее сообщалось, автомобиль с женщиной за рулем сбил 6-летнего велосипедиста в Карелии.