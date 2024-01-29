Юная жительница Карелии испортила себе жизнь, забрав закладку с наркотиками

В Медвежьегорске расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетней о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

Следователи Медвежьегорского следственного отдела Следкома Карелии расследуют уголовное дело в отношении несовершеннолетней. Её обвиняют в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков в крупном размере.



По данным следствия, в ноябре прошлого года 16-летняя обвиняемая, осознавая, что совершает преступные действия, в Медвежьегорске приобрела и извлекла закладку с наркотиками для личного пользования. Наркотики девушка перевезла в другое место, откуда его изъяли сотрудники полиции. Масса наркотиков составляла не менее 0,25 грамма, что является крупным размером.



Допрошенная в ходе предварительного следствия обвиняемая вину в совершенном преступлении признала, активно способствовала расследованию, сообщили в пресс-службе ведомства.

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливается круг общения обвиняемой и обстоятельства, при которых она получила наркотические средства.



Обвиняемой грозит от трех до десяти лет лишения свободы.