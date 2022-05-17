Юная жительница Карелии поменяла украденные наушники за 28 тысяч рублей на возможность «попарить»

В Сегеже 19-летняя девушка украла в гостях дорогие наушники и поменяла их на электронную сигарету, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Сегежского района окончено расследование уголовного дела о краже беспроводных наушников.

События разворачивались в одной из квартир Сегежи. В гости к местному жителю зашла 19-летняя знакомая, а через время мужчина заметил пропажу дорогостоящих беспроводных наушников. Гостья сказала, что аксессуар не видела и вскоре ушла.

Потерпевший остался уверен, что девушка причастна к пропаже девайса, и несколько раз звонил ей, требуя вернуть имущество. Но та продолжала настаивать, что ничего не брала. Тогда сегежанину пришлось обратиться в полицию.

Полицейские установили, что обвиняемая обменяла похищенное, стоимостью более 28 тысяч рублей, на электронную сигарету и 3 тысячи рублей. Сотрудники полиции изъяли наушники и вернули их потерпевшему.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемой грозит до 5 лет лишения свободы.