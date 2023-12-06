Юная жительница Карелии пособничала аферистам, забрав у обманутых пенсионерок около 1,7 млн рублей

Девятнадцатилетнюю жительницу республики вместе с мужем задержала полиция, выяснилось, что мужчина ей помогал.

В полицию Кемского района обратились шесть обманутых пожилых женщин, старшей из которых 89 лет. Они рассказали, что столкнулись с мошенничеством.

Полицейские выяснили, что потерпевшим звонили аферисты, представляясь сотрудниками полиции и медучреждений. Женщинам сообщали, что их родственник якобы стал виновником ДТП, а для освобождения его от ответственности требовались деньги. Взволнованные бабушки складывали свои сбережения в свёртки и передавали курьеру, который приходил к ним домой. Самую крупную сумму — 580 тысяч рублей — перевела 76-летняя жительница Кеми.

Общий ущерб составил 1 млн 670 тысяч рублей, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Выяснилось, что деньги приходила забирать 19-летняя девушка. Также полицейские установили, что она действовала не одна, а вместе со своим 21-летним супругом. Оба были задержаны.

Фигурантка рассказала, что в социальной сети нашла предложение о подработке, и ей стали поступать указания от «работодателей». Для того чтобы заработать, они с мужем из родного Медвежьегорска отправились в Кемь, где сняли квартиру у вокзала. После совершения нескольких преступлений они планировали уехать домой — даже купили билет. Но полиция задержала семейную пару курьеров при попытке выехать из города.

У злоумышленников изъяли 82 тысячи рублей. Эта сумма — процент похищенных денег, который фигуранты оставили себе.

Были возбуждены уголовные дела, сообщили в МВД Карелии.