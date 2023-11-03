Юная жительница Карелии укатила чужой велосипед после похода за спиртным

Отправившаяся в магазин за алкоголем 21-летняя олончанка не смогла уехать на чужом велосипеде и просто укатила его.

Как сообщили в МВД Карелии, 59-летняя жительница олонецкого района обратилась в полицию. Женщина оставила велосипед на несколько минут у входа в магазин, а, вернувшись, не обнаружила на месте.

Полицейские быстро нашли подозреваемую — ею оказалась 21-летняя односельчанка потерпевшей. Она вернула похищенное.

Как объяснила девушка, она в тот день отправилась в магазин за спиртным. Выйдя из него, увидела чужой велосипед, который ей понравился. Уехать на нем девушка не смогла, поэтому просто укатила домой.

В настоящее время по факту кражи возбуждено и расследуется уголовное дело.