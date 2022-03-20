Юная жительница Карелии в окровавленной одежде открыла дверь и потеряла сознание

Молодые возлюбленные на севере Карелии нанесли друг другу во время ссоры не только душевные раны.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, информация о скандале в одной из квартир Беломорска поступила на пункт централизованного наблюдения Кемского отдела вневедомственной охраны. Дверь прибывшим на место бойцам открыла 19-летняя хозяйка квартиры. Вся одежда девушки была в крови, и вскоре потерпевшая потеряла сознание. Юную жительницу Беломорска госпитализировали.

Сотрудники Росгвардии задержали находившегося в квартире 21-летнего сожителя потерпевшей. Молодой человек рассказал, что поссорился со своей девушкой. Возлюбленные взялись за ножи, изранив друг друга.

Юноша был доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.