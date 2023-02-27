Юная жительница Петрозаводска Эвелина Карельская одержала двойную победу на международном конкурсе

Петрозаводчанка стала лучшей в двух номинациях: эстрадный вокал и саксофон.

Конкурс-фестиваль «Талантливая Россия» проходил с 19 по 25 февраля в Москве при поддержке министерства культуры России.



Воспитанница детской музыкальной школы №1 имени Гельмера Синисало Эвелина Карельская стала победительницей сразу в двух категориях, сообщили в мэрии карельской столицы.



Жюри отдало ей гран-при в номинации «Вокал эстрадный», а также признало лауреатом первой степени в номинации «Инструментальный жанр, медные духовые (саксофон)».



Это не первая победа петрозаводчанки в музыкальном конкурсе, сказано в пресс-релизе. Ранее девочка уже становилась лауреатом международных и межрегиональных фестивалей, таких как «Птица певчая» и «Top music».