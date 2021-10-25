Юная жительница Петрозаводска разбушевалась в сельском кафе

Росгвардейцы задержали перебравшую спиртного 19-летнюю петрозаводчанку, которая проявляла неуважение к обществу в кафе села Янишполе.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, ранним утром 24 октября сотрудники вневедомственной охраны Кондопожского района прибыли по сработке сигнализации в кафе села Янишполе. Там пьяная девушка шумела, бранилась матом и проявляла неуважение к обществу.

Выяснилось, что 19-летняя девушка заехала в село из Петрозаводска. Нарушительницу спокойствия передали сотрудникам полиции.

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