Юнармейцы Карелии побывали в яхтенных походах на море (ФОТО)

Отряд юнармейцев Ладвинской школы принял участие в яхтенных походах «Паруса Памяти ЮНФЛОТ».

Власти Прионежского района рассказали о яхтенных походах ладвинских юнармейцев. Этап, в котором участвовали школьники, проходил в Мурманской области.



За четыре дня юнармейцы прошли обучающий курс юнфлотовца, прослушали лекции по основам теоретической подготовки и выполнили практические занятия, им организовали экскурсии на атомный ледокол «Ленин», площадь Морского вокзала, ладвинцы посетили практические занятия на тренажерах в Мурманском арктическом университете и вышли под парусами в яхт-клубе.



Проект «Паруса Памяти ЮНФЛОТ» проводится в пяти регионах России: в Астраханской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Мурманской области, Приморском крае, в Санкт-Петербурге.