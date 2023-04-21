Юнец угнал иномарку в одном из районов Карелии, а потом бросил ее в поле

Юный житель Пудожа оказался фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в полицию Пудожского района поступило заявление от жителя города.



Накануне он припарковал автомобиль возле дома, по привычке не закрыл двери, а потом не обнаружил машину на месте.



Авто без видимых повреждений обнаружили полицейские за городом.



Подозреваемый в угоне – 18-летний пудожанин. Молодой человек признался, что иномарка с открытой дверью привлекла его внимание, он без труда завел мотор и решил прокатиться.



Машину решил не возвращать, чтобы не попасться на глаза сотрудникам полиции, и бросил ее в поле.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.