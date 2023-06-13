Юнец в Петрозаводске вынес из ларька два ящика пива и сухарики ради веселья с приятелями

Молодой человек проник в ларек, выбив дверь ногой, возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от владельца торгового павильона, расположенного в отдаленном районе города.



Он обнаружил, что кто-то повредил дверь и украл товары на сумму более трех тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель города. Ранее он уже попадал в поле зрения полицейских.

Юноша признался, что проник в киоск, выбив дверь ногой. Он вынес два ящика пива и сухарики, после чего отправился гулять с приятелями. По факту кражи возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД Карелии.