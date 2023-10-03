Юнец в Приладожье попался на двух взломах и угоне

Следком Карелии расследует уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Приладожья.

Сотрудники республиканского Следкома расследуют уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Сортавальского района. Его обвиняют в двух незаконных проникновениях в жилище и угоне.



По версии следствия, в сентябре ночью юноша, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломал входные двери и окна в двух домах, расположенных в Питкярантском районе.



На следующий день он угнал припаркованную в одном из дворов машину и уехал в направлении Петрозаводска.



Во время предварительного следствия выяснилось, что обвиняемого ранее неоднократно привлекали к уголовной ответственности, у него есть не снятая и не погашенная судимость.



Пока работают следователи, суд отправил его под арест на два месяца. Расследование продолжается, рассказали в СКР по Карелии.