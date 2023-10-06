Юного велосипедиста сбили на пешеходном переходе в Костомукше

Подросток получил травмы в результате наезда.
О дорожной аварии с велосипедистом рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
ДТП произошло в воскресенье, 8 октября, в 18.15, в Костомукше, на улице Парковой. Там под колесами автомобиля оказался подросток.
По предварительной информации, автомобиль Renault Kaptur, за рулем которого была 50-летняя женщина-водитель, на регулируемом пешеходном переходе наехала на велосипедиста.
Было установлено, что 14-летний подросток пересекал дорогу на велосипеде, не спешившись.
Подросток получил травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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