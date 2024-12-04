Юной автоледи на легковушке прилетело от грузовика на перекрестке в одном из районов Петрозаводска

Девушка-водитель получила травмы в ДТП - грузовик не уступил дорогу ее автомобилю.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло в четверг, 4 декабря, в 10.00 на перекрестке улиц Ломоносова и Ульянова. Там 49-летний водитель автомобиля DAF на нерегулируемом перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автомобиль Renault.

В результате аварии травмы получила 24-летняя водитель легкового автомобиля.