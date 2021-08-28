Юноша из Карелии отправился в Крым на велосипеде (ФОТО)

В первый день велопутешествия 19-летний Михаил Шафоростов из Кондопоги добрался до Лодейного поля, впереди у него 3 000 километров дорог.

Михаил Шафоростов из Кондопоги решил в одиночку доехать до Севастополя на велосипеде, преодолев 3 000 километров. В его маршруте Кондопога - Петрозаводск - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва - Тула - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Симферополь – Севастополь.





«Ночевать буду в палатке, впрочем как и всегда! Пищу готовить на костре и на портативной газовой плите. Всем, что увижу, буду делиться с вами через фотографии, истории и видеозаписи! По приезду собираюсь впервые опубликовать фильм на Ютуб-канале! Соберу весь накопленный опыт, силу воли и целеустремлённость», - написал Михаил, отправляясь в путешествие.

Велосипедист выехал из Кондопоги 28 августа, и в первый день добрался до Лодейного поля. На велосипеде он разместил флаг Карелии.

«Я покинул Карелию! Положено сильное начало, потому что изначально за дневную норму я считал 150 км. Но, я уже в Лодейном Поле! И это неимоверно круто, потому что было целых три попытки добраться от Кондопоги до сюда за сутки и эта - единственная успешная!



Это было тяжело! Больше не физически, а эмоционально - ремонт дорог, а это значит бесконечные ограждения и препятствия, мешающие обгону велосипедистов... Сколько я психовал уже и не вспомню. Дважды меня чуть не задели (это было максимально близко) и один раз я сам свалился, не сумев перепрыгнуть через поребрик.

Очень здорово повезло с погодой! Без дождя с попутно-боковым ветерком, что гнал меня по карельским лесам! С утра было пасмурно и угрюмо, а в темных очках еще сумрачней, но к обеду погода разгулялась и выглянуло солнце! И резко потеплело!



Встретил множество спортсменов в дороге - от велосипедистов до лыжников. Каждый радостно приветствовал! «Физкульт-привет!».



Люди обращают внимание на флаг и пытаются разобрать, что написано на нем! "Куда едешь?" - вопрос сегодняшнего дня. Я думаю, и всего путешествия!».