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Юноша из Карелии отправился в Крым на велосипеде (ФОТО)

Новости. Общество
10:34, 29 Августа 2021
фото: страница Михаила Шафоростова в ВК ttps://vk.com/m.shfrstv

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В первый день велопутешествия 19-летний Михаил Шафоростов из Кондопоги добрался до Лодейного поля, впереди у него 3 000 километров дорог.

Михаил Шафоростов из Кондопоги решил в одиночку доехать до Севастополя на велосипеде, преодолев 3 000 километров.  В его маршруте Кондопога - Петрозаводск - Санкт-Петербург - Великий Новгород - Тверь - Москва - Тула - Воронеж - Ростов-на-Дону - Краснодар - Симферополь – Севастополь.



 «Ночевать буду в палатке, впрочем как и всегда! Пищу готовить на костре и на портативной газовой плите. Всем, что увижу, буду делиться с вами через фотографии, истории и видеозаписи! По приезду собираюсь впервые опубликовать фильм на Ютуб-канале!  Соберу весь накопленный опыт, силу воли и целеустремлённость», - написал Михаил, отправляясь в путешествие.

Велосипедист выехал из Кондопоги 28 августа, и в первый день добрался до Лодейного поля. На велосипеде он разместил флаг Карелии.

«Я покинул Карелию! Положено сильное начало, потому что изначально за дневную норму я считал 150 км. Но, я уже в Лодейном Поле! И это неимоверно круто, потому что было целых три попытки добраться от Кондопоги до сюда за сутки и эта - единственная успешная!


Это было тяжело! Больше не физически, а эмоционально - ремонт дорог, а это значит бесконечные ограждения и препятствия, мешающие обгону велосипедистов... Сколько я психовал уже и не вспомню. Дважды меня чуть не задели (это было максимально близко) и один раз я сам свалился, не сумев перепрыгнуть через поребрик.

Очень здорово повезло с погодой! Без дождя с попутно-боковым ветерком, что гнал меня по карельским лесам! С утра было пасмурно и угрюмо, а в темных очках еще сумрачней, но к обеду погода разгулялась и выглянуло солнце! И резко потеплело!

Встретил множество спортсменов в дороге - от велосипедистов до лыжников. Каждый радостно приветствовал! «Физкульт-привет!».

Люди обращают внимание на флаг и пытаются разобрать, что написано на нем! "Куда едешь?" - вопрос сегодняшнего дня. Я думаю, и всего путешествия!».

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Комментарии

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Успешный
2021-08-29 14:16:49
Имеет конституционное право на отдых :)
Беспокойный
2021-08-29 13:16:39
У нас в стране главное: доехать живым! И чтобы не ограбили!
Успехов ему! Ни гвоздя "ни жезла"!!!
Рафаэль
2021-08-29 11:21:08
Бедолага , тут машине счастье , если живой доедешь .
Гость
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