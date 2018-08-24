Юноша-мотоциклист попал в больницу после ДТП в Карелии

Авария с участием несовершеннолетнего мотоциклиста случилась в Сегеже.

По данным ГИБДД Карелии, 23 августа в 21.10 на улице Спиридонова в районе дома 22 водитель автомобиля Daewoo Nexia при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Honda, двигающемуся по главной дороге.

"В результате происшествия травмирован 17-летний водитель мотоцикла, пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение", - рассказали в ведомстве.