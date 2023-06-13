Юноша на индийском мотоцикле попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Вечером 13 июня 17-летний мотоциклист врезался в Volkswagen Golf и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Во вторник, 13 июня, в 18.50 у дома № 6-А по улице Чапаева произошло ДТП. 17-летний горожанин на мотоцикле Bajaj индийского производства врезался в Volkswagen Golf.



Юношу с травмами госпитализировали. Сотрудники ГИБДД столицы Карелии выясняют обстоятельства дорожной аварии.