Юноша на индийском мотоцикле попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Вечером 13 июня 17-летний мотоциклист врезался в Volkswagen Golf и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Во вторник, 13 июня, в 18.50 у дома № 6-А по улице Чапаева произошло ДТП. 17-летний горожанин на мотоцикле Bajaj индийского производства врезался в Volkswagen Golf.
Юношу с травмами госпитализировали. Сотрудники ГИБДД столицы Карелии выясняют обстоятельства дорожной аварии.
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