Юноша не дошел до Петрозаводска, попав под колеса иномарки

Под Петрозаводском водитель иномарки сбил 20-летнего юношу, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 25 декабря, в 11.50 на 7 км автодороги «Кола», под Петрозаводском, 43-летний водитель автомобиля Toyota допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 20- летний пешеход получил травмы. Водитель самостоятельно доставил пострадавшего в медучреждение, откуда позвонил в ГИБДД и сообщил о случившемся.

По факту ДТП проводится проверка.