Юноша в Карелии вышел из бара с женским рюкзаком

О краже в Питкяранте рассказали в МВД республики.

Заявление о краже поступило в полицию Питкяранты. Зашедшая в один из баров города девушка на пару минут оставила без присмотра свой рюкзак. Этого хватило, чтобы аксессуар исчез вместе с находившимися там 10 тысячами рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 19-летний местный житель. Чужой рюкзак из бара он вынес под курткой.

В полиции фигурант признал вину и обязался возместить ущерб. Деньги он успел потратить. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража».