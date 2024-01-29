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Юноша в Карелии вышел из бара с женским рюкзаком

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15:30, 31 Января 2024
фото: © 58.МВД.РФ

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О краже в Питкяранте рассказали в МВД республики.

Заявление о краже поступило в полицию Питкяранты. Зашедшая в один из баров города девушка на пару минут оставила без присмотра свой рюкзак. Этого хватило, чтобы аксессуар исчез вместе с находившимися там 10 тысячами рублей.

Оперативники выяснили, что к краже причастен 19-летний местный житель. Чужой рюкзак из бара он вынес под курткой.

В полиции фигурант признал вину и обязался возместить ущерб. Деньги он успел потратить. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «кража».

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