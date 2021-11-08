Юношеская команда баскетболистов Карелии стала лучшей на Северо-Западе

Команда баскетбольного Клуба "Карелия-ЮНИОР" завоевала "золото" на этапе Первенства России по баскетболу.

Как сообщает паблик «Спорт – норма жизни», в минувшие выходные завершился межрегиональный этап Первенства России по баскетболу среди команд юношей 2008 года рождения в Северо-Западном федеральном округе.

Республику Карелия на соревнованиях представляла команда баскетбольного Клуба «Карелия-ЮНИОР».

Наши спортсмены под руководством Константина Номанова не проиграли ни одного матча и завоевали «золото»!

По итогам соревнований победитель проходит сразу во второй полуфинал Первенства России. До финала России, в котором сойдутся лучшие 16 команд страны, осталось сделать один шаг!