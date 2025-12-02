Юношеская сборная Карелии по волейболу завоевала серебряные медали на Первенстве Северо-Запада

Наши ребята стали вторыми среди всех команда 2009–2010 годов рождения.

3 декабря в Пскове завершилось Первенство Северо-Западного Федерального округа по волейболу. Среди девяти сильнейших юношеских команд федерального округа наша сборная показала высокий результат, завоевав серебряные медали и путевку на финалы первенства России. В финальном поединке наши ребята встретились с действующим победителем турнира — сборной Ленинградской области. Исход встречи решился в 4 партиях в пользу соперников. При этом лучшим принимающим турнира признан наш Семен Ступов.

Поздравляем спортсменов и тренеров Андрея Козлова и Наталью Вилаеву. Благодарим родителей и всех болельщиков за поддержку. Финалы Первенства России пройдут в феврале 2026 года.