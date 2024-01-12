Юноши из «СКА-Карелия» одержали две победы на Первенстве СЗФО

Соревнования прошли в Великом Новгороде.

Юношеская команда «СКА-Карелия 2006» одержала две победы на Первенстве СЗФО в Великом Новгороде, сообщили в паблике Спорт - норма жизни Карелия.





Как рассказали в группе, команда нашей республики одержала победу в двух матчах с командой «Йети»: со счетом 5:4 и со счетом 7:2.



Команда «СКА-Карелия 2010» в Первенстве также одержала две победы над командой «Йети» со счетом 6:3 и 13:3. Победными оказались две игры с командой «СКА-Айсберг» со счетом 7:1 и 9:4.





Порадовали результатами и совсем юные участники – «СКА-Карелия 2014». Команда одержала две победы на Кубке Федерации хоккея Ленинградской области, прошедшем в минувшие выходные в Ледовом дворце Кондопоги. Ребята обыграли команду «Йети» со счетом 3:2, а во втором матче - 4:2.