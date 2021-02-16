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Юношу с наркотиками поймали на автобусной остановке на севере Карелии

Новости. Криминал
08:20, 17 Февраля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
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Студенту за незаконное хранение наркотических средств придется заплатить штраф, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, 16 декабря прошлого года 19-летний житель Петрозаводска приехал на рейсовом автобусе в Костомукшу, где он проходил обучение в среднем специальном учебном заведении. На автобусной остановке студента задержали сотрудники полиции и при досмотре обнаружили и изъяли у него наркотические средства в незначительном размере.

Поскольку протокол о незаконном хранении наркотического средства в незначительном размере сотрудниками полиции составлен не был, прокурор Костомукши по результатам изучения уголовного дела направил его в суд для привлечения юноши к административной ответственности. Решением мирового судьи Костомукши молодому человеку был назначен штраф 4 000 рублей за незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта..

Постановление суда не вступило в законную силу.

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Комментарии

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кир
2021-02-17 09:26:22
Голову ему оторвать. Нельзя - свой пацан.
Гость
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