Юную девушку сбили на переходе в самом центре Петрозаводска (ФОТО)

На улице Красная в Петрозаводске женщина за рулем иномарки сбила молодую девушку.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, 16 февраля в центре карельской столицы произошло ДТП с участием пешехода.

В 15.54 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 28 по улице Красная была сбита 18-летняя девушка. За рулем автомобиля Skoda Fabia находилась 39-летняя женщина.

В результате аварии пешеход получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства ДТП выясняются.