Юную девушку задержали за попытку украсть шоколад и средство индивидуальной гигиены в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали девушку, пытавшуюся пронести товар мимо магазинной кассы.

12 апреля попытка хищения была зарегистрирована в гипермаркете Петрозаводска, сообщают в Росгвардии. На месте происшествия росгвардейцы задержали 18-летнюю жительницу Кондопоги, которая незаметно мимо кассы пронесла шоколад и средство индивидуальной гигиены, предварительно спрятав в карман.

Спустя несколько часов там же за совершение аналогичного правонарушения был задержан 21-летний житель Прионежья. Юноша хотел миновать кассу с похищенным алкоголем. Задержанных доставили в отделение полиции.

Ранее сообщалось, как подозреваемый в краже выпрыгнул из окна и попытался сбежать от росгвардейцев в Карелии.