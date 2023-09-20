Юные артисты познакомились с жизнью и творчеством великого классика на маршруте «Петербург Пушкина»

В программе приняли участие 40 юных артистов из Петрозаводска и Пряжи.
Юные таланты из Карелии совершили путешествие по культурно-познавательному маршруту «Петербург Пушкина», сообщили в паблике Минкультуры Карелии 20 сентября.
Как рассказали в сообществе, всего в программе, знакомящей школьников с жизнью и творчеством великого классика, приняло участие 40 юных артистов из Петрозаводска и Пряжи.
Путешествие в Санкт-Петербург стало возможным благодаря нацпроекту «Культура», отметили в источнике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание