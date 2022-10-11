Юные бальники из Карелии завоевали медали петербургского рейтинг-турнира

С пятью комплектами медалей вернулись из Петербурга бальники-юниоры.

Об успешном выступлении юниорских танцевальных пар клуба «Степ» из столицы Карелии рассказали в сообществе «Петрозаводск спортивный». Ребята завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали рейтинг-турнира в Санкт-Петербурге.

Роман Куров и Мария Азизова стали победителями в категориях «Юниоры 1+2, европейская программа» и «Юниоры 1+2, латиноамериканская программа». Серебряные медали ребята выиграли в категории «Юниоры 1, Е класс, Двоеборье».



Георгий Назаров и Ксения Исупова вышли победителями в категории «Юниоры 1, Е класс, Двоеборье», серебряными призерами в категории «Юниоры 1+2, латиноамериканская программа» и бронзовыми – в категории «Юниоры 1+2, европейская программа».