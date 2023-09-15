Юные бегуны массово стартовали в Петрозаводске

Старт юных бегунов в карельской столице попал на видео.
Видео яркого массового забега опубликовали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».
«Кросс нации - 2023», - написали в паблике и уточнили, что на видео запечатлен старт участников на 1 километр 900 метров.
Напомним, ежегодный всероссийский день бега «Кросс нации» проходил в Карелии в субботу, 16 сентября.
В карельской столице спортивный праздник организовали на набережной Онежского озера.
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