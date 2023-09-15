Юные бегуны массово стартовали в Петрозаводске

Старт юных бегунов в карельской столице попал на видео.

Видео яркого массового забега опубликовали в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».

«Кросс нации - 2023», - написали в паблике и уточнили, что на видео запечатлен старт участников на 1 километр 900 метров.

Напомним, ежегодный всероссийский день бега «Кросс нации» проходил в Карелии в субботу, 16 сентября.

В карельской столице спортивный праздник организовали на набережной Онежского озера.



