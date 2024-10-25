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Юные биологи из Петрозаводска изучили тайны Водлозерья

Новости. Общество
08:45, 03 Ноября 2024
фото: © Национальный парк «Водлозерский» / VK

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Петрозаводские школьники побывали на «Умных каникулах».

В течение недели школьники Петрозаводска погружались в мир науки, участвуя в «Умных каникулах» Водлозерского парка, сообщили на странице организации.

Под руководством специалистов Экостанции им. Кима Андреева юные биологи посетили ряд ведущих научных учреждений Петрозаводска, включая Карельский научный центр РАН, Петрозаводский лесотехнический техникум и Петрозаводский государственный университет. Лекции опытных ученых, практические занятия и экскурсии помогли ребятам расширить свои знания о биологии, экологии и лесоведении.

Как уточняется, кульминацией образовательной программы стало посещение визит-центра Водлозерского национального парка.

Там юные исследователи познакомились с уникальной природой заповедника, узнали о его истории и о том, как ученые изучают и охраняют этот уникальный уголок Карелии. Ребята побывали в интерактивных залах, где смогли увидеть своими глазами, как устроен мир природы, и даже подержать в руках инструменты, которые используют государственные инспекторы для охраны заповедных территорий.

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