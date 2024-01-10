Юные домристы из Петрозаводска стали лауреатами конкурса «Кубок Карелии TAIDO»

Призовые места заняли учащиеся Детской музыкальной школы им. Георгия Свиридова.

В Петрозаводске состоялся X международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок Карелии TAIDO», сообщили в паблике городской администрации.

Лауреатами стали учащиеся класса домры Детской музыкальной школы им. Георгия Свиридова. Воспитанников подготовили преподаватель Анна Соловьева и концертмейстер Елена Кутьина.





Лауреатами I степеней стали ансамбль домристов «Родничок» и Василина Потахина. Ярославу Павлову, Виктории Григорьевой и Екатерине Погодиной вручили дипломы лауреатов II степеней.





Как отметили в источнике, участники конкурса выступали на нескольких площадках в различных номинациях: вокальное, хореографическое, инструментальное творчество.