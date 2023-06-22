Дзюдоисты из Карелии заслужили три золота на состязаниях в Казахстане

Всего на международных соревнованиях наши дзюдоисты взяли пять наград, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Карельские дзюдоисты в составе национальной сборной завоевали три золотые и две бронзовые медали на соревнованиях в Казахстане.
Это Тамерлан Башаев, Матвей Каниковский и Валерий Ендовицкий.
Помимо наград все спортсмены, поднявшиеся на подиум, получат очки олимпийского рейтинга, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.
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