Дзюдоисты из Карелии заслужили три золота на состязаниях в Казахстане

Всего на международных соревнованиях наши дзюдоисты взяли пять наград, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Карельские дзюдоисты в составе национальной сборной завоевали три золотые и две бронзовые медали на соревнованиях в Казахстане.



Это Тамерлан Башаев, Матвей Каниковский и Валерий Ендовицкий.



Помимо наград все спортсмены, поднявшиеся на подиум, получат очки олимпийского рейтинга, рассказали в Минобразования и спорта Карелии.