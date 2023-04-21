Юные футболистки из Петрозаводска ударно начали выступления на чемпионате Северо-Запада

Девушки из Петрозаводска достойно представили Карелию на соревнованиях Юношеской футбольной лиги, сообщили в Минспорта региона.

На стадионе «Кировец» в Санкт-Петербурге с 6 по 9 июня состоялись первые матчи дебютного сезона ЮФЛ-девочки в зоне «Северо-Запад». Во всероссийских спортивных соревнованиях по футболу принимают участие девочки до 14 лет, как рассказали в сообществе «Спорт — норма жизни Карелия».

Восемь команд провели по три матча в формате «девять на девять» и продолжительностью в два тайма по 30 минут. Республику представляли воспитанницы Спортивной школы № 7 Петрозаводска.

По итогам трех туров в таблице зоны «Северо-Запад» карельские спортсменки заняли третью строчку — команда набрала восемь очков.

В первом сезоне ЮФЛ-девочки выступят 40 команд, поделенных на пять территориальных зон. В финальный этап выйдут по две лучшие команды каждой лиги, а также два лучших коллектива среди занявших третьи места.