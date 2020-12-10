Юные футболисты Петрозаводска получили новое оборудование

Новый инвентарь доставлен в петрозаводскую спортивную школу № 7, сообщили в Минспорта Карелии.

Спортшкола № 7 Петрозаводска теперь обладает статусом "Детский футбольный центр", присвоенным Российским футбольным союзом. Это новая форма подготовки юных футболистов, которая включает в себя внедрение единых методик, регулярное повышение квалификации тренеров, приобретение экипировки и инвентаря, выделение футбольных полей и др.

В этом году спортивной школе была оказана различная поддержка - восемь тренеров прошли обучение и получили лицензию "С", в учреждении появились два футбольных поля, одно из которых уже используется в зале на улице Парковая.

Кроме того, в декабре в рамках программы в школу доставлен новый инвентарь: манишки, стенки из манекенов для отработки штрафных ударов, компрессоры для накачки мячей, 4 комплекта ворот 3×2. До конца декабря учреждение получит 450 мячей различных размеров, которые сразу будут переданы в работу для групп 7-12 лет.

Ранее сообщалось, что в спортшколе Петрозаводска обновили зал борьбы.