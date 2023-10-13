Юные футболисты принесли Карелии сразу три громких победы

Тремя победными матчами завершился сезон юношеской футбольной лиги Северо-Запада.
О ярких достижениях юных спортсменов Петрозаводска сообщили в паблике «Спорт — норма жизни Карелия».
«Сразу три победы карельских футболистов!» — рассказали в паблике.
В субботу, 14 октября, в Череповце завершился последний тур сезона юношеской футбольной лиги Северо-Запада.
Карельские футболисты, воспитанники спортивной школы № 7 Петрозаводска завершили сезон тремя победными матчами.
«Молодцы! Гордимся!» — написали в сети.
Ранее мы писали о каратистке из Карелии, которая вернулась с международных соревнований с двумя золотыми медалями.
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