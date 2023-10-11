Юные гимнастки из Карелии набрали наград на всероссийских соревнованиях в Иваново

Республику представляли воспитанницы спортивной школы № 1 Петрозаводска.

В Иваново прошли всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы олимпийской чемпионки Ольги Глацких» и всероссийские соревнования «Сударушка» по групповым упражнениям и индивидуальной программе.



В групповых упражнениях карельская команда «Милан», выступающая по программе мастеров спорта России, заняла второе место.



Команда «Рио», выступающая по программе кандидатов в мастера спорта стала третьей. Коллектив «Лайм», выступающая по программе первого взрослого разряда остановился в шаге от пьедестала.



Юные гимнастки из команды «Манго» завоевали серебро среди команд, выступающих по программе первого юношеского разряда, сообщили в региональном Минобразования и спорта.



В индивидуальной программе среди гимнасток 2014 года рождения Маргарита Хаган заняла третье место, Анна Верюжская — пятое.



Специальными призами от главной судейской коллегии отмечены: Виталина Москаленко, Ксения Осипова, Валерия Никонова, Софья Ковалевская, Ульяна Назарова, Виктория Ершова.



