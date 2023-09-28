Юные каратисты из Карелии были среди лучших на всероссийских соревнованиях «Московский Кайман»

В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 27 регионов России.

В эти дни в Москве проходят всероссийские соревнования «Московский Кайман» по киокусинкай (IFK). В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 27 регионов России.



В возрастной категории 12-13 лет до 50 килограммов золото завоевал Влад Острецов из Сегежи.



В возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов серебро команде республике принес петрозаводчанин Матвей Вологдин, а сегежанка Ксения Оханова поднялась на высшую ступень пьедестала.



В Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсменов и их тренеров — Жанну и Оксану Долгополовых и Анатолия Кукшиева.