Юные каратисты из Карелии были среди лучших на всероссийских соревнованиях «Московский Кайман»

В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 27 регионов России.
В эти дни в Москве проходят всероссийские соревнования «Московский Кайман» по киокусинкай (IFK). В турнире принимают участие около 600 спортсменов из 27 регионов России.
В возрастной категории 12-13 лет до 50 килограммов золото завоевал Влад Острецов из Сегежи.
В возрастной категории 14-15 лет до 45 килограммов серебро команде республике принес петрозаводчанин Матвей Вологдин, а сегежанка Ксения Оханова поднялась на высшую ступень пьедестала.
В Минобразования и спорта Карелии поздравили спортсменов и их тренеров — Жанну и Оксану Долгополовых и Анатолия Кукшиева.
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