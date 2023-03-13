Юные каратисты из Петрозаводска завоевали несколько медалей на Первенстве России

Отличные результаты показали карельские спортсмены на всероссийских соревнованиях по киокусинкай.

Как рассказали в Минспорта Карелии, первенство России по киокусинкай проходило с 10 по 13 марта в Москве, где определялись лучшие в дисциплине «Кёкусин». В поединках сошлись более 800 спортсменов из 44 регионов страны.

В возрастной категории 12-13 лет Карелию представляли Пушкина Анжелика, Оханова Ксения и Острецов Владислав. Владислав завоевал золотую медаль, девушкам немного не хватило до пьедестала. Все спортсмены тренируются в Сегеже у Долгополовых Жанны и Оксаны.

Среди спортсменов 14-15 лет бронзу завоевал петрозаводчанин Вологдин Матвей, воспитанник Анатолия Кукшиева.