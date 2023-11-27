Юные конькобежцы Карелии вкатились в зимний сезон

У конькобежцев на юго-западе республики состоялась первая тренировка на льду.

О начале нового конькобежного сезона, который открыли юные спортсмены в одном из районов республики, рассказали в Центре спортивной подготовки.

Сортавальские конькобежцы открыли зимний сезон, рассказали в сети.



У конькобежцев спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района состоялась первая тренировка на льду.

Кто-то впервые встал на лёд, для кого-то это было вкатывание в новый зимний сезон и подготовка к соревнованиям.

Судя по видео, старшие ребята уверенно держатся на льду, а их младшие товарищи еще только постигают азы скоростного бега на коньках, пока не очень уверенно стоя на льду.

Ранее мы рассказывали о юных танцорах, которые увезли все кубки с соревнований в Москве, а самбисты карельской столицы завоевали медали кубка губернатора Вологодской области.