Юные конькобежцы Карелии вкатились в зимний сезон

У конькобежцев на юго-западе республики состоялась первая тренировка на льду.
О начале нового конькобежного сезона, который открыли юные спортсмены в одном из районов республики, рассказали в Центре спортивной подготовки.
Сортавальские конькобежцы открыли зимний сезон, рассказали в сети.
У конькобежцев спортивной школы олимпийского резерва Сортавальского района состоялась первая тренировка на льду.
Кто-то впервые встал на лёд, для кого-то это было вкатывание в новый зимний сезон и подготовка к соревнованиям.
Судя по видео, старшие ребята уверенно держатся на льду, а их младшие товарищи еще только постигают азы скоростного бега на коньках, пока не очень уверенно стоя на льду.
Ранее мы рассказывали о юных танцорах, которые увезли все кубки с соревнований в Москве, а самбисты карельской столицы завоевали медали кубка губернатора Вологодской области.
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