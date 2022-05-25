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Юные легкоатлеты из Карелии блеснули мастерством на всероссийской Спартакиаде

Новости. Спорт
18:00, 25 Мая 2022
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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На Спартакиаде учащихся в Брянске карельские легкоатлеты показали достойные результаты.

Как рассказали в Минспорта Карелии, команда Карелии в составе воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска заняла второе место на втором этапе IX Спартакиады учащихся России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет по Северу-Западному федеральному округу, проходившем 23 и 24 мая в Брянске.

Золотые медали завоевали София Фофанова в прыжках в длину и в тройном прыжке, Мария Попченко в беге на 100 метров и 100 метров с барьерами, Ева Икутьева в метании копья, Юлия Андрианова в толкании ядра, Арсений Киселев в беге на 400 метров с барьерами, Алина Крохина на той же дистанции у девушек, Анастасия Парфентьева в беге на 3000 метров.

Также первое место заняла карельская команда, за которую выступали Диана Васильева, Алина Крохина, Арсений Киселев, Арсений Гжибовский, в эстафете 4 по 100 метров.

Кроме того, копилку карельской команды пополнили 7 серебряных и 4 бронзовых награды.

По итогам соревнований юные карельские легкоатлеты пробились в финал всероссийской Спартакиады.

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