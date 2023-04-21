Юные легкоатлеты Петрозаводска привезли со всероссийских соревнований 6 различных медалей

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3 завоевали полный комплект медалей на соревнованиях в Подмосковье.

Как сообщает мэрия Петрозаводска, в минувшие выходные петрозаводские спортсмены отстаивали честь города и республики на всероссийских соревнованиях «Гран-при Московской области», где получили шесть медалей различного достоинства — три золотых, одну серебряную и одну бронзовую.

В первый день соревнований Арсений Гжибовский победил на дистанции 400 метров с результатом 49,86 секунды. В воскресенье легкоатлет занял первое место в беге на 200 метров, преодолев дистанцию за 22,43 секунды. Еще одно золото принес команде Арсений Киселев в беге на 400 метров с барьерами. Его результат — 53,54 секунды.

В прыжках в высоту, преодолев отметку в 170 сантиметров, второй стала Дарья Соголовская. Итог — серебряная медаль!

Бронзу завоевала Алина Крохина в беге на 400 метров c барьерами среди девушек. Ее результат — 1.03,94 секунды.

Также бронзовая медаль у Дарьи Семеновой в беге на 100 метров с барьерами. Дистанцию спортсменка преодолела за 14,41 секунду.

В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов в возрасте до 18 лет из 22 регионов страны.