Юные лыжники из Карелии завоевали две медали на Спартакиаде в Кировске

В Мурманской области 17 января стартовала зимняя Спартакиада учащихся России по лыжным гонкам.

Как сообщил в личном профиле глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев, наши лыжники на Спартакиаде в Кировске завоевали две медали.



В Мурманской области 17 января стартовала зимняя Спартакиада учащихся России по лыжным гонкам. На лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске состоялся первый соревновательный день II этапа XII зимней Спартакиады учащихся России.



«Почти 100 лыжников из регионов Северо-Западного федерального округа стали участниками отборочного этапа. Юноши и девушки 17-18 лет на протяжении четырех дней будут бороться за победу. По итогам соревнований сильнейшие лыжники примут участие в финале Спартакиады учащихся», — рассказал министр образования и спорта республики.





Спортсмен из Костомукши Корней Корнев одержал победу среди юношей на дистанции 15 км классическим стилем.



Среди девушек на дистанции 10 км классическим стилем воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Анна Корякова завоевала серебро. Пятерку сильнейших замкнула Анастасия Сидорова.



«Поздравляю с успешным выступлением спортсменов и их тренеров!», — написал Роман Голубев.