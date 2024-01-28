Ученицы музыкальной школы Петрозаводска стали лауреатами международного фестиваля в Великом Новгороде

Дипломами наградили учениц фортепианного и народного отделений Анастасию Соловьеву и Анастасию Бушмакину.

Дуэт Детской хоровой школы стал лауреатом международного образовательного фестиваля «Открытое искусство», который прошел в Великом Новгороде. Об этом сообщили в паблике администрации Петрозаводска.



Дипломом лауреата I степени наградили учениц фортепианного и народного отделений Анастасию Соловьеву и Анастасию Бушмакину. Воспитанниц подготовили преподаватели Людмила Лобанова и Марина Тимофеева.



Карельские музыканты поучаствовали в экскурсии и мастер-классе от члена жюри фестиваля. Они также получат наставническую программу от экспертов в области ансамблевого исполнительства. Кроме того, дуэт пригласили к участию в гала-концерте «Открытое искусство».



Как рассказали в источнике, мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Новгородской области.