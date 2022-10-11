Юные музыканты из Петрозаводска стали победителями конкурса в Санкт-Петербурге

Учащиеся из Петрозаводска победили в конкурсе имени композитора Андрея Петрова.

Гран-при конкурса «Бывает всё на свете хорошо» имени Андрея Петрова, проходившего в Санкт-Петербурге, завоевали юные музыканты из Петрозаводска, учащиеся Детской хоровой школы Анастасия Соловьева и Анастасия Бушмакина, а также студент колледжа при Петрозаводской консерватории Вадим Гужиев. Об этом рассказали в администрации карельской столицы.

Лауреаты конкурса выступили в гала-концерте на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга вместе с Государственным симфоническим оркестром Ленинградской области.

Кроме того, заслуженной артистке Карелии Людмиле Лобановой вручили диплом лучшего преподавателя.

Как уточнили в мэрии Петрозаводска, конкурс «Бывает всё на свете хорошо» имени композитора Андрея Петрова проходит в северной столице с 2007 года. Он организован Фондом Андрея Петрова совместно с Детской музыкальной школой, также носящей имя композитора. В этом году все номинации прошли в очном формате.