Юные петрозаводчане просят администрацию города не закрывать молодежный клуб на Древлянке

Активисты подростково-молодежного клуба "Дорога" призывают власти Петрозаводска отказаться от очередной оптимизации.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась Валерия Лопасова, активист и вожатая молодежного клуба на Древлянке и открытого на его базе лидерского клуба "Лови момент".

"Администрация Петрозаводского городского округа решили забрать у всей молодежи Древлянки клуб, в который каждый день бегут дети! Клуб, который исправно работает, всегда был одним из самых многочисленных в городе! Теперь там хотят открыть библиотеку. Благородное дело, но как же мы? Как же ребята, которые ходят в клуб?" – возмущается активистка.

Напомним, о закрытии клуба депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту Петросовета узнали 18 ноября. В адрес некоторых парламентариев пришли письма от ребят с просьбой защитить клуб. По словам депутата горсовета Галины Васильевой, проблемы возникли с арендой помещений для библиотеки на Лососинском шоссе, 26, а точнее с оплатой аренды. В мэрии решили помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе, 31/5 передать библиотеке №22, которая покинет здание ТЦ "Столица".

Валерия Лопасова рассказала свою историю с клубом на Древлянке.

"В 9 лет я пришла в клуб, чтобы поучаствовать в новогоднем мероприятии. Сейчас мне 19, и я, как никто другой, могу сказать, что это прекрасное место для детей и молодежи! Специалисты клуба вместе с нами организуют и проводят замечательные мероприятия. Все на Древлянке знают, куда прийти за порцией вдохновения и эмоций. Мои младшие сестры не меньше меня обожают проводить здесь время. И мои родители спокойно отпускают их, потому что на моем примере знают, что там их научат только самому лучшему. На базе нашего клуба был создан и вот уже 7 лет активно ведет свою деятельность Лидерский клуб "Лови момент", где мы обучаем волонтеров и вожатых. Ребята учатся сами организовывать и проводить мероприятия, разрабатывают программу и от начала до конца исключительно сами проводят трехдневные молодежные сборы, которые посещают порядка 100 человек! Мы активно сотрудничаем с молодежными организациями из Санкт-Петербурга и Кандалакши. К нам приезжают ребята из районов Карелии, чтобы перенять опыт, научиться у наших ребят и взять с них пример,"- пишет активистка молодежного клуба на Древлянке.