Юные петрозаводские таланты привезли из Петербурга «букет» побед

Накануне в Санкт-Петербурге прошел один из этапов российского фестиваля «Иди танцуй».
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел один из этапов российского фестиваля «Иди танцуй», в котором приняли участие представители разных регионов страны.
Петрозаводск представляли ребята из команды Flash Garret Family. Победные места заняли сразу несколько команд и участников из карельской столицы:
Flash garret Kids — 1 место
Flash garret Juniors — 1 место
Flash garret Teens — 3 место
Flash garret — 1 место
Дуэт Рената Куликовская и Ксения Здрецова — 2 место
Соло Ани Сагателян — 3 место
Тренер — Дарья Беккашкарова, школа танцев Dance My Life.
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