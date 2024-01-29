Юные петрозаводские таланты привезли из Петербурга «букет» побед

Накануне в Санкт-Петербурге прошел один из этапов российского фестиваля «Иди танцуй».

В минувшие выходные в Санкт-Петербурге прошел один из этапов российского фестиваля «Иди танцуй», в котором приняли участие представители разных регионов страны.

Петрозаводск представляли ребята из команды Flash Garret Family. Победные места заняли сразу несколько команд и участников из карельской столицы:

Flash garret Kids — 1 место

Flash garret Juniors — 1 место

Flash garret Teens — 3 место

Flash garret — 1 место

Дуэт Рената Куликовская и Ксения Здрецова — 2 место

Соло Ани Сагателян — 3 место

Тренер — Дарья Беккашкарова, школа танцев Dance My Life.